Al Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (e partite Iva) dalla provincia di Imperia 991 sono arrivate istanze per 29 milioni di euro, con una richiesta media di 29 mila 200 euro. In quella di Savona si sale a 47 milioni di euro. In totale l’imprenditoria della Riviera chiede aiuti immediati per il crollo dell’attività per 76 milioni. Nel 50% dei casi si tratta di imprese che operano nel turismo, seguite da quelle del comparto florovivaistico, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

