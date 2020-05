Tramite un portale è possibile sapere se il proprio ristorante preferito è Covid-free. Covidrisk.it è la prima piattaforma in Italia, sviluppata da un gruppo di ingegneri di Benevento, che raccogliendo dati dall’utente, e tramite un algoritmo, è in grado di valutare il livello di esposizione al rischio contagio da Coronavirus. I clienti possono dare una loro opinione sulla sicurezza dei luoghi visitati sulla base della loro esperienza, come riporta l’agenzia Adnkronos.

Correlati