A Genova ingressi contingentati, sacchi di sabbia come segnaposti sulle spiagge comunali. A ogni nucleo famigliare, fino a 4 persone, sarà dato un numero, corrispondente al posto assegnato in spiaggia tramite sacchi di sabbia numerati. I sacchi sono posizionati per garantire una distanza minima tra ombrelloni di 3 metri e assicurare uno spazio di dieci metri quadrati a nucleo famigliare. L’area delimitata dai segnaposto corrisponderà ai due terzi cdella spiaggia, un terzo sarà destinato a singoli o coppie senza ombrellone, che dovranno osservare la distanza di 1,5 metri tra asciugamani. Raggiunto il limite di posti disponibili, sarà bloccato l’accesso finché i posti non saranno liberati. Il Comune sta mettendo a punto una App che, in tempo reale, indichi i posti disponibili.

