E’ arrivata in porto a Genova la nave da crociera Msc Fantasia, proveniente dal porto di Lisbona. A bordo si trova il solo equipaggio, 440 persone di cui 7 sono risultati positivi al Coronavirus e asintomatici e 1 positivo sintomatico. Il personale positivo potrebbe essere trasferito a bordo della nave ospedale Gnv ormeggiata in porto a Genova. L’ultimo scalo della Msc Fantasia era stato Lisbona, dove si è fermata due mesi in attesa della riapertura dei porti italiani.

