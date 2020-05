Dopo due mesi di drammatico stress per dipendenti e parenti degli ospiti delle case di riposo in provincia di Imperia, la situazione pare in miglioramento. Durante l’emergenza Coronavirus due sono state le case di riposo in cui si sono verificati tanti decessi. Nella “Orengo-De Mora” di Borgomaro sono morti 33 anziani, anche se solo una parte di loro è stata sottoposta a tampone. Nell'”Agnesi” di Pontedassio sono deceduti 18 anziani, tre i casi sicuri collegati al virus, come scrive “La Stampa”.

