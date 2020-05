“Son venuto in Liguria per fare un giro”: 800 euro di multa per un giovane cuneese

ieri a Savona, dopo gli assembramenti di venerdì e le critiche di Giovanni Toti al sindaco Ilaria Caprioglio, nella rete dei controlli è finito un ragazzo di Cuneo che ha preso una multa da 800 euro per aver valicato i confini regionali. Il giovane, nonostante la massiccia presenza delle Forze dell’Ordine, si è presentato senza problemi ai controlli dichiarando di essere venuto in Liguria per fare un giro. Correlati