L’associazione Aceb di Camporosso, ha donato oggi un termometro digitale a infrarossi e senza contatto alla Protezione Civile di Ventimiglia, questo strumento è obbligatorio per misurare la temperatura ai Volontari prima di prendere servizio come previsto dal protocollo. Altri sei termometri sono stati già consegnati nei giorni scorsi, 3 alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e 3 alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia. Grazie alla grande generosità e senso di altruismo che le persone ci hanno dimostrato, è stato ppssibile acquistare e donare: 400 mascherine chirurgiche; 1.000 guanti; 10 litri di gel igienizzante; 15 occhiali protettivi; 155 tute di categoria 3 ad alto rischio; 500 copri calzari; 300 mascherine FFP2; 7 termometri digitali a infrarossi senza contatto. “Naturalmente la campagna pro-emergenza COVID-19 continua, se volete fare una piccola offerta, segui le istruzioni sul nostro sito internet www.aceb-ets.com” dice Stefano Urso, presidente dell’Associazione Aceb.

