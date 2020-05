Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando dell’emergenza Coronavirus ha detto che la Regione sarà coinvolta in un progetto. Si tratterebbe di sperimentare la app “Immuni”, come riporta l’Ansa. “Lavoriamo con il Governo per una cosa a cui potremmo collaborare in via sperimentale come Regione Liguria – ha detto Toti – sarà un grande riconoscimento del lavoro fatto dai nostri medici, infermieri, operatori sanitari, dirigenti e scienziati”.

