Controlli di Polizia, Carabinieri e Finanza sono stati organizzati nelle zone della movida, in particolare a Sanremo e Imperia, per controllare distanziamento sociale e uso della mascherina. Non è stata elevata alcuna multa e quelle situazioni più dubbie sono state risolte attraverso il dialogo con i cittadini e i gestori dei locali. Alcuni gestori avevano già deciso di ridurre l’orario di apertura, per evitare assembramenti.

