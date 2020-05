Profondo cordoglio a San Biagio della Cima per la prematura scomparsa dell’ex sindaco Mauro Anfosso, mancato a 66 anni. Lascia la moglie Giovanna Zappulla, il figlio Manuele, il fratello Nino e la mamma Adriana. Era stato carabiniere e vigile, prima di diventare sindaco del paese nel giugno 2004, come ricorda Marco Corradi su “La Stampa”. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 a San Biagio nella chiesa del cimitero.

