In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 119 decessi di pazienti positivi al Coronavirus, per un totale di 32.735 dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 1.570 in meno di ieri: ora sono 57.752. I ricoverati sono 8.695 (-262), i pazienti in terapia intensiva 572 (-23) e le persone in isolamento a casa 48.485 (-1285). Nell’ultima giornata i guariti sono 2.120, per un totale di 137.840. Dall’inizio del contagio si sono registrati 229.327 casi, di cui 669 nell’ultimo giorno.

