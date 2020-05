“Con l’annuncio da parte di Trenitalia del ritorno in circolazione dal 3 giugno dei 6 Frecciabianca e dei 20 Intercity insieme ai 3/4 dei treni regionali già da qualche settimana regolarmente attivi si può dire che i collegamenti ferroviari da e per la Liguria stanno tornando verso la situazione esistente prima dell’emergenza sanitaria. Si tratta anche di un segnale importante in vista dell’estate, fondamentale per il rilancio della stagione turistica”.

L’assessore Berrino commenta favorevolmente la notizia che dal 3 giugno Trenitalia ripristinerà 6 treni Frecciabianca tra Genova e Roma (3 verso Nord e altrettante verso Sud percorrendo la linea Tirrenica) di cui 2 collegate anche con Torino, 8 InterCity fra la Liguria e Torino, Roma, Napoli e Salerno e 12 InterCity fra Milano e la Liguria di cui 2 che arrivano e partono anche da Livorno.

“Il ritorno alla normalità è sempre più vicino: raccomandiamo però ai viaggiatori di attenersi sempre alle regole e di rispettare le disposizioni di sicurezza a bordo di tutti i treni”, conclude Berrino.

