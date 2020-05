Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia Sanremo ha rinnovato il suo direttivo. Alla guida del nuovo gruppo dirigente ci sarà Antonino Consiglio, affiancato dal vice portavoce Graziano Pedante.

«Il nuovo direttivo, che ha una forte rappresentanza femminile, vede tante conferme ma anche nuovi ingressi – dichiara il portavoce Antonino Consiglio – e porterà avanti il lavoro fin qui svolto dal partito di Fratelli d’Italia che continua a crescere e a raccogliere sempre maggiori consensi non solo a livello nazionale ma anche locale. E’ composto da persone serie e volenterose che rappresentano i diversi settori occupazionali e sociali del nostro territorio: dal commercio, al turismo, all’artigianato, alle libere professioni, alla scuola, allo sport, al sociale e al volontariato. Obiettivo del nuovo direttivo è quello di lavorare con competenza ed efficacia, guardando con attenzione alle reali esigenze dei cittadini, e di portare un contributo concreto anche a livello amministrativo attraverso i consiglieri Luca Lombardi e Federica Cozza che in Consiglio comunale danno voce alle istanze dei nostri cittadini.

Questi i componenti del nuovo direttivo di Fratelli d’Italia Sanremo:

Consiglio Antonino, portavoce cittadino, Pedante Graziano, vice portavoce cittadino, Albiosi Alessandro, Astolfi Sara, Balestra Elisa, Cappelletti Cristina, Cozza Federica, Ferrero Paolo,

Guerrino Alfredo, Pavone Carlo, Spinosi Davide.

“Il nuovo Direttivo – conclude Consiglio – sarà sempre più parte attiva nella politica amministrativa della nostra città e cercherà di contribuire alla ulteriore crescita del partito, grazie anche alla collaborazione con il coordinamento regionale, rappresentato da Massimiliano Iacobucci e con quello provinciale, rappresentato da Fabrizio Cravero, e soprattutto, grazie al continuo e prezioso supporto politico ed istituzionale dell’Assessore regionale Gianni Berrino, sempre attento ai problemi del nostro territorio, al quale vanno i miei più sinceri complimenti per la meritata nuova nomina nel Comitato permanente di promozione del Turismo presso il Mibact, che premia il lavoro fatto in questi anni per migliorare e sviluppare il prodotto turistico nella nostra Regione, lavoro svolto sempre con il massimo impegno e determinazione, e ancor di più in questo periodo di crisi per la pandemia che ha colpito il nostro Paese e l’intero mondo”.