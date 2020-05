A quasi 108 anni a Genova è stato operato con successo al femore, ha già completato la riabilitazione, lunedì è stato dimesso e sta benino, compatibilmente con l’età. E’ quanto accadito Giovanni Vattuone, il più anziano uomo in Liguria, lucido e in grado di camminare, fino a una caduta accidentale avvenuta un paio di settimane fa. E’ stata fatta una sostituzione protesica dell’anca. Mentre anche per l’anestesia con questi pazienti in genere si fa ricorso a farmaci che riducono il sanguinamento e la necessità di dover sottoporre il paziente a emotrasfusioni

Correlati