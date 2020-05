Claudia Borgogno, 58 anni, segretaria di uno studio di commercialista di Ventimiglia, ha vinto un quadro di Picasso del valore di un milione di euro, grazie a una lotteria di beneficenza promossa dalla casa d’aste Christie’s per partecipare alla quale, il figlio Lorenzo Naso, 25 anni, iscritto a una master in Economia alla Sorbona di Parigi, le ha acquistato come regalo di Natale un biglietto da 100 euro.

Il quadro è una preziosa pittura a olio di Picasso del 1921 dal titolo “Natura Morta”, firmata e datata dall’artista, come riporta l’Ansa.

Correlati