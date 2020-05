A Sanremo è scattato il primo divieto di balneazione della stagione. Nello specchio acqueo tra i due porti l’Arpal ha rilevato valori non compatibili con i parametri che consentono di fare il bagno in mare ed il Comune ha emesso l’ordinanza che vieta in tuffi in mare. Nei prossimi giorni sono previsti altri prelievi, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Correlati