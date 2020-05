Anci Liguria ha fissato le linee guida per poter frequentare spiagge libere, scogliere, moli, dighe, laghi e torrenti. E’ una proposta di cui i Comuni possono non tenerne conto. Il suggerimento è di destinare i due terzi degli spazi alle famiglie e il restante terzo ai singoli, con una quota da riservare ai disabili. Previste anche fasce orarie per consentire l’accesso alle spiagge libere, prevedendo la possibilità di chiuderle di notte. Si suggerisce di includere i percettori di reddito di cittadinanza tra i potenziali gestori degli accessi agli arenili.

Gli arenili liberi potrebbero essere suddivisi in lotti da 10 metri quadri (con distanza di circa 3 metri tra un ombrellone e l’altro) per le famiglie, con al massimo quattro persone. A questa tipologia viene consigliato di destinare due terzi delle spiagge libere. Il restante 33% andrebbe a persone singole, con stalli da 4 metri quadrati. Ogni stallo sarà identificato con paletti, bandierine o sacchi numerati. I venditori ambulanti non potranno entrare in spiaggia.

Per ogni accesso alle spiagge saranno presenti operatori (volontari, operatori economici già presenti e disponibili a tale attività, steward) che all’atto dell’entrata dei cittadini, tramite l’uso di app regolamenteranno l’accesso, ed in mancanza distribuiranno i cartellini con il numero corrispondente agli stalli liberi. Sarà creata un’app o un sito per consentire ai cittadini di conoscere in anticipo i posti liberi e gli operatori aggiorneranno la situazione in tempo reale.

