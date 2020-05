L’assessore regionale al turismo Gianni Berrino è stato nominato membro del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia presso il Mibact in qualità di rappresentante delle Regioni. La conferma della nomina è arrivata in queste ore in Conferenza Stato Regioni. “Sono molto orgoglioso di questa nomina – ha dichiarato Berrino – e di dover moltiplicare il mio impegno per dare ancor più lustro ad un settore che più di tutti ha sofferto la crisi per la pandemia e che necessità quindi di un grande rilancio in Italia. Ringrazio ancora chi mi ha scelto e chi ha visto il grande lavoro svolto in Liguria”. Uno degli obiettivi del Comitato sarà la stesura del quinquennale Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia che principalmente dovrà operare con accordi di programma con le regioni e le autonomie locali per lo sviluppo del prodotto turistico sui territori.

