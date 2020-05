In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 156 decessi di pazienti positivi al Coronavirus, per un totale di 32.486 dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 1.792 in meno di ieri: ora sono 60.960. I ricoverati sono 9.269 (-355), i pazienti in terapia intensiva 640 (-36), in isolamento a casa 51.051 (-1401). Nell’ultima giornata i guariti sono 2.278, per un totale di 134.560.

Correlati