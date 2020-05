Necessario quindi un puntuale approfondimento di #AndareOltre, sempre rigorosamente online sulla piattaforma Zoom, in tema di:

“Il tema della sicurezza ha ora più che mai un’importanza fondamentale per la riapertura delle attività balneari.”, afferma Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia. “Le caratteristiche specifiche degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate, quali la fruizione da parte di un elevato numero di persone soprattutto nei weekend e nei mesi di alta stagione, nonché la molteplicità di attività che si possono svolgere sull’arenile quali l’elioterapia, la balneazione, la ristorazione, le attività ludiche e sportive, pongono particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia, collocando il settore della gestione degli stabilimenti balneari tra quelli a rischio di aggregazione medio-alto secondo la classificazione INAIL.”.

Che cosa cambia in tema di sicurezza sul lavoro?

L’incontro di oggi con avvio alle 18.30 è dedicato al settore Balneare a titolo: “VOGLIA DI MARE IN SICUREZZA – Estate 2020: Lavorare secondo le Linee Guida COVID-19”, sempre con il prezioso supporto tecnico di Lorenzo Rossetto, Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza CNA Imperia.