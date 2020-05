Stamani a Bordighera per la prima volta si è tenuto il mercato settimanale del giovedì su un’area mercatale ampliata a tutta la lunghezza del lungomare Argentina, con le sole esclusioni di Piazzale Mediterraneo e Sant’Ampelio. I banchi sono disposti a scacchiera con una distanza minima, tra l’uno e l’altro, di 3 metri. In ogni postazione è consentita la presenza massima di due operatori commerciali per garantire il distanziamento sociale. Tutti gli operatori indossano mascherina e guanti monouso e forniscono alla clientela prodotti igienizzanti per le mani. In caso di vendita d’abbigliamento sono messi a disposizione dei clienti guanti monouso, da utilizzarsi per poter scegliere la merce in autonomia. Vietata la prova degli abiti. Ogni giovedì, tra le 4 e le 15.30, sull’intero lungomare non sono consentiti né il traffico veicolare né la sosta.

