Un’azienda informatica che lavora per il Comune di Imperia ha sviluppato un’applicazione per prenotare il posto in spiaggia “come il parcheggio” e i Comuni liguri tra cui Genova probabilmente la useranno in estate per evitare assembramenti. Tra i suggerimenti ai sindaci un sistema di controllo degli accessi in funzione slot in ogni spiaggia, un’app che potrebbe essere diffusa in tutta la Liguria con cui si potrà vedere in quale spiaggia ci sono slot liberi, e prenotarli.

