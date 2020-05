In relazione alla preoccupazione di alcuni commercianti che operano in piazza Borea d’Olmo, via Mameli e via Matteotti, così come riportato da alcuni organi di stampa, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, interviene con alcuni chiarimenti:

“Comprendo la preoccupazione dei commercianti Piazza Borea d’Olmo per il protrarsi dei lavori ma voglio far presente che il ritardo di quasi tre mesi sul cronoprogramma non è certo imputabile all’Amministrazione comunale o alla ditta incaricata ma ad una forzata chiusura del cantiere in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, come imposto dal Dpcm di inizio marzo. Ben comprendendo l’importanza della celerità dei lavori, il cantiere di Piazza Borea d’Olmo è stato tra l’altro il primo a riaprire a Sanremo, già circa venti giorni fa, grazie alla fattiva collaborazione della ditta Silvano che sta eseguendo i lavori, e proprio nell’ottica di favorire tutte le attività commerciali di zona. Voglio comunque rassicurare i commercianti che martedì prossimo li incontrerò sul posto, insieme alla ditta incaricata, per relazionare sullo stato d’avanzamento lavori, ascoltare le loro istanze e adoperarci per trovare insieme tutte le soluzioni possibili”.

