Botte alla compagna che vuole lasciarlo e alla figlia di lei che la difende. A Genova gli agenti hanno arrestato un uomo di 37 anni di origini marocchine. La donna ha raccontato che la relazione era durata 7 mesi durante i quali il compagno l’ha picchiata più volte per gelosia mentre era ubriaco, procurandole anche gravi lesioni.

