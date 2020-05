Lombardi e piemontesi potrebbero non potersi recare in Liguria anche dopo il 3 giugno, quando saranno di nuovo consentiti gli spostamenti tra regioni. l ministro degli Affari regionali Francesco Boccia durante l’audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera ha infatti affermato: ” Se una regione è ad alto rischio non può partecipare alla mobilità interregionale. L’ipotesi delle riaperture interregionali dal 3 giugno è stata già ufficializzata dal presidente del Consiglio, a condizione che si rispettino i dati del monitoraggio sull’epidemia. In una vicenda come questa non vince la fretta ma la valutazione saggia dei numeri e nessuno deve avere fretta”.

