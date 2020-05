Oggi in Liguria sarà emessa una nuova ordinanza regionale che consentirà la riapertura di giostre e piccoli parchi di divertimento. Saranno anche stabiliti orari prolungati per parrucchieri e centri estetici con un massimo di 100 ore lavorative alla settimana. Il primo giugno apriranno i centri estivi per bimbi e ragazzi tra i 3 ed i 17 anni, come riporta “La Stampa”.

