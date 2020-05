E’ di 1,7 milioni di euro lo stanziamento deciso dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’edilizia e all’urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola, che immette risorse nel fondo destinato agli inquilini “morosi incolpevoli” nella locazione di immobili privati a causa del Coronavirus. Tra i Comuni finanziati 8 sono in provincia di Imperia: Imperia (100.500 euro), Camporosso (6.900 euro), Diano Marina (9.800 euro), Vallecrosia (16 mila euro), Bordighera (15 mila euro), Taggia (41.800 euro), Ventimiglia (35 mila euro) e Sanremo (100.900 euro).

Fondo destinato ad inquilini “morosi incolpevoli”: risorse per 8 comuni in provincia di Imperia