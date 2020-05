Coronavirus, in provincia di Imperia 4 ricoverati ed un contagiato in meno rispetto a ieri. 4 sorvegliati in più a casa

TOTALE test effettuati 85140(+1547) Positivi in Liguria 4264 (-57) PROVINCIA CASI SAVONA 714 LA SPEZIA 158 IMPERIA 561 GENOVA 2827 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4264 ospedalizzati di cui in TI Differenza osp. da giorno precedente Ospedalizzati 332 22 -28 ASL1 55 4 -4 ASL2 59 3 -2 Ospedale Policlinico San Martino 53 7 -5 Ospedale Evangelico 7 0 -1 Ospedale Galliera 55 0 -8 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 40 5 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 30 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 31 3 -4 Isolamento domiciliare 1846 -58 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2086 +29 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3639 +79 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 144 ASL 2 375 ASL 3 353 ASL 4 262 ASL 5 201 Liguria 1335 Schede decessi 1384 (+10) Correlati