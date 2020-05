I sindaci della provincia di Imperia, preoccupati per la riapertura delle spiagge libere, sono stati rappresentati di fronte alla Regione da Claudio Scajola (Imperia), Giacomo Chiappori (Diano Marina) e Fabio Natta (vice presidente Anci Liguria). Il problema è garantire il distanziamento di un metro e che le spiagge non siano riempite oltre la capienza. La Regione suggerisce di ingaggiare sorveglianti, i sindaci chiedono risorse a Regione o Stato. A Imperia potrebbero essere coinvolti i percettori del reddito di cittadinanza. A Sanremo le spiagge libere rimarranno gratis, assicura il sindaco Biancheri, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

