Tra le attività di controllo svolte dalla Polizia Municipale di Sanremo nell’ultimo fine settimana occorre ricordare i fatti avvenuti durante la notte tra venerdì e sabato e relativi ad un incidente stradale in Via Roma. Intervenuta sul posto la pattuglia ha notato un giovane ancora a terra, sbalzato dallo scooter, rinvenuto sul luogo del sinistro. Il giovane, privo di sensi è stato trasportato in Ospedale. Da immediate indagini eseguite, si è appreso che il mezzo che guidava era stato rubato in serata a Taggia. Il conducente, un minorenne di origini marocchine con diversi precedenti di polizia, dopo aver rubato il mezzo si è pertanto messo alla guida causando l’incidente stradale. E’ stato anche accertato che il giovane, privo di patente di guida, era anche in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore di 4 volte il massimo consentito. Pertanto il minore, già gravato da altri pregiudizi di polizia, è stato deferito all’autorità per il reato di furto aggravato e guida in stato d’ebbrezza, oltre ad essere sanzionato per la guida senza patente e per la violazione delle norme in materia di contenimento del Coronavirus.

