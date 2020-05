Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato, in via d’urgenza, in adunanza pubblica (in modalità telematica) per venerdì 22 maggio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO SPESA. RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DDPP PER L’ANNO 2020 ADESIONE.

(IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. n. 24/2020

3) Richiesta dei Consiglieri Tommasini, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Rizzo, Baggioli, Badino, Lombardi e Cozza ai sensi dell’ art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio monotematico ad oggetto: “Il Servizio idrico integrato: stato dell’arte e futuri sviluppi” (PROT. GEN. N. 18246 DEL 04.03.2020)

4) SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE – TRIBUTI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI – SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI INIZIATIVA -SPAZIO APERTO- A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. (IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. n. 23/2020