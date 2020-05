Il sindaco di Imperia Claudio Scajola parla ai cittadini grazie al nuovo servizio di comunicazione ‘Sindaci in Contatto 2.0’: un messaggio registrato a tutti gli utenti iscritti per sottolineare l’importanza delle regole. “La sto chiamando perché sento il dovere di fare un appello a tutti i miei concittadini – dice il primo cittadino – Il virus, questo nemico invisibile e terribile, è ancora tra noi, dobbiamo sconfiggerlo rispettando le regole che ci sono state date. Ieri ho fatto un giro per Imperia, ho assistito a troppi assembramenti e inosservanze: questa pandemia non è finita”.

