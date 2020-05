Il consigliere regionale Fabio Tosi è il nuovo presidente e capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione #Liguria; vicecapogruppo sarà il collega Andrea Melis. Ai portavoce penstallati, chiamati alla gestione del gruppo fino alla conclusione della legislatura, il compito di rappresentare il Gruppo all’interno delle istituzioni, ponendo al centro i temi cardine del M5S, dalla #sanità pubblica alla legalità, dalla difesa del #territorio, al rilancio delle piccole e medie #imprese e la tutela dei #cittadini. MoVimento 5 Stelle Liguria

