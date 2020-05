Incidente mortale oggi pomeriggio in galleria Mameli a Genova. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Un motociclista di 54 anni è morto poco dopo all’ospedale San Martino. Gli agenti hanno sequestrato il cellulare dell’automobilista per verificare che non stesse telefonando o non stesse facendo una diretta su Facebook.

