Trasparenza, chiarezza e affidabilità sono i valori che fanno di Unogas Energia da oltre 15 anni uno dei principali operatori privati che opera sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi energetici.

Da oggi 18 Maggio è operativo e aperto al pubblico il nuovo Unogas Point di Sanremo, in Corso Orazio Raimondo 15, dove il nostro personale sarà a disposizione per far conoscere le nostre offerte luce e gas per la casa o per le attività commerciali e per aiutare i clienti a pianificare la propria spesa per le utenze oltre a scoprire tutti i servizi messi a disposizione per rendere facile l’energia.

Unogas Energia, inoltre, offre ai suoi clienti le migliori soluzioni di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici, caldaie e condizionatori ad alta efficienza, e in futuro punta all’offerta di altre commodity come la connessione internet veloce e la pay-tv, quest’ultima grazie all’affiliazione a Sky Italia, la famosa piattaforma televisiva a pagamento.

Vieni nel nuovo Unogas Point Sanremo (vicino alla fontana dello Zampillo), con le tue ultime bollette per scoprire quanto è possibile risparmiare e per avere maggiori dettagli per trovare nuove soluzioni per rendere la bolletta più leggera e avere una casa più efficiente e sostenibile. Inoltre, presso l’Unogas Point è possibile pagare le bollette, senza costi di commissione sul bollettino postale.

Il point è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

In Provincia di Imperia siamo anche a:

Imperia, Piazza Andrea Doria 1

Santo Stefano al Mare, Lungomare Cristoforo Colombo 53

San Lorenzo al Mare, Via Cristoforo Colombo 11

Per maggiori informazioni visita il sito www.unogas.it, chiama il Numero Verde gratuito 800 089 952 oppure sui seguici sui profili social aziendali Facebook, Instagram e LinkedIn

