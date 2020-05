Il cinema è fermo a causa della delicata situazione in cui ci troviamo, Stefano Simondo torna sul set ma questa volta solo con la voce, il film corto dal titolo “Covid” tratta l’attuale emergenza sanitaria, prodotto da Armonia Productions, girato a Gallipoli (Lecce) con Antonietta Manca e la regia di Cosimo Scialpi, “Ho voluto dare un mio contributo senza recarmi fisicamente in Puglia nel pieno rispetto delle leggi, via computer ho letto un messaggio – dice Simondo – spero in un ritorno alla vita normale e una ripresa dell’attività economica in tutti i settori”.

Sinossi:

Tra i vicoli dell’antico borgo di Gallipoli, ansie e timori da pandemia prendono il sopravvento e controllano la nostra mente.

Una straziante corsa contro il tempo verso la rinascita collettiva ed individuale.

“Covid”sancisce in maniera spasmodica l’importanza del distanziamento sociale che rielabora il concetto di libertà affinchè tutti possano tornare al più presto a “respirare” la vita.