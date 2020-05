L’Osservatorio Nazionale sulla Salute presso l’Università Cattolica di Roma ha calcolato quando si potrà arrivare a zero contagi in ogni regione italiana. In Liguria l’azzeramento dei contagi dovrebbe avvenire il 24 giugno. Ad uscire per prime dal contagio da Coronavirus dovrebbero essere le due Province di Bolzano e Trento seguite da Calabria, Umbria, Sardegna e Basilicata.

