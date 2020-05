Coronavirus, in Provincia di Imperia 2 ricoverati in più e 76 contagiati in meno rispetto a ieri

Dati odierni 18 maggio 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE TOTALE test effettuati 81485(+1331) Positivi in Liguria 4363(-110) PROVINCIA CASI SAVONA 731 LA SPEZIA 183 IMPERIA 574 GENOVA 2871 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4363 Ospedalizzati Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 383 23 -1 ASL1 66 5 2 ASL2 67 4 -3 Ospedale Policlinico San Martino 57 7 -1 Ospedale Evangelico 13 0 0 Ospedale Galliera 66 0 2 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 44 3 0 ASL 3 Villa Scassi 44 3 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 0 0 ASL4 Sestri Levante 30 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 38 4 -1 Isolamento domiciliare 1956 -116 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2024 +7 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3461 +130 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 134 ASL 2 432 ASL 3 317 ASL 4 253 ASL 5 186 Liguria 1322 Schede decessi 1365 (+12)