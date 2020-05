Prosegue l’ondata di generosità che in questi mesi di emergenza ha ‘travolto’ il Policlinico.

Consegnato questa mattina il primo elemento del ‘kit’ di tecnologie medicali avanzate che il Distretto Rotary 2032, che riunisce i Rotary Club di Liguria e basso Piemonte, ha deciso di donare all’Ospedale Policlinico San Martino per la lotta al coronavirus. Si tratta di una barella ad alto biocontenimento, dotata di avanzati standard di sicurezza e protezione, che sarà utilizzata per il trasferimento di pazienti Covid positivi o sospetti.

La donazione anticipa altre due importanti attrezzature in arrivo: 2 ‘gate’ con termo scanner per la rilevazione della febbre e 1 ‘Covid Triage Unit’, una cabina isolata in cui è possibile eseguire il triage in modo sicuro.

Gli strumenti rimarranno a disposizione del Policlinico anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica.

Presenti alla consegna, avvenuta presso gli spazi della Direzione Generale, la vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale, il Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Giovanni Ucci e il Governatore del Distretto Rotary 2032 Ines Guatelli.

