Il Comune di Genova riapre le spiagge e le scogliere consentendo solo il transito e gli sport, non lo stazionamento per prendere il sole. Il Comune pensa di introdurre il criterio dei dieci metri quadrati disponibili a ogni nucleo familiare o singola persona. “Prevediamo un sistema di controllo degli accessi nelle spiagge attraverso la Protezione civile ed associazioni di volontariato. Il Comune metterà delle segnalazioni e ci sarà l’obbligo di occupare uno spazio per nucleo familiare o singola persona” dice il sindaco Marco Bucci.

