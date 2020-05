Ventimiglia, primo Comune della Liguria, ha aperto le spiagge libere ai residenti. Oggi il debutto, ma complice il maltempo l’afflusso non ha registrato grandi numeri. L’ordinanza prevede la possibilità di recarsi al mare per chi abita nei pressi dell’arenile tanto da poterlo raggiungere a piedi. “Oggi i vigili non hanno individuato trasgressori. Nell’ordinanza abbiamo inserito una distanza di almeno 2 metri, dando la possibilità di restare in gruppo solo a nuclei familiari conviventi. La prova del nove sarà a giugno e luglio, stiamo lavorando su un servizio di sorveglianza e ingressi contingentati” spiega il sindaco Gaetano Scullino all’Ansa.

