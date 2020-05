“Dal 3 giugno riprenderemo in Liguria certamente i turisti lombardi , saranno i benvenuti – ha detto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3 – La Liguria è una realtà che vive da piattaforma logistica, turistica e siamo la prima porta del Mediterraneo. Viviamo di traffici di merci, turistici e persone. Mi auguro che al più presto possa ripartire tutto”.

Toti: “Dal 3 giugno i turisti lombardi potranno tornare in Liguria e saranno i benvenuti”