L’ASL1 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Flori, assistente tecnico, referente per la parte impianti termomeccanici per la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’azienda sanitaria. Riccardo è deceduto oggi all’ospedale di Sanremo all’età di 63 anni. A novembre sarebbe andato in pensione. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto tra i colleghi che lo ricordano con stima per la sua professionalità e disponibilità.

“Mi stringo attorno alla famiglia in questo momento di dolore dopo settimane difficili in cui tutti abbiamo sperato in una guarigione. Perdiamo un amico e un collega con cui abbiamo condiviso tanti momenti” aggiunge il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.

La vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, si unisce al sentimento di cordoglio.

A nome di tutti i dipendenti, l’ASL1 manifesta le più sentite condoglianze alla famiglia.

Correlati