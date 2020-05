Da domani in Liguria riaprono bar, negozi, stabilimenti balneari, spiagge. Torna libera la circolazione dei cittadini in tutta la Regione senza autocertificazione. Si potrà incontrare parenti, amici, conoscenti e fidanzati, lo si può fare con l’uso costante della mascherina e il distanziamento sociale di un metro. “Il distanziamento di un metro va usato per tutto. Lo abbiamo scelto per non trasformare l’epidemia in un corso per geometri” afferma Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

