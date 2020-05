Il Comune di Alassio rimborsa alle famiglie le quote del trasporto e della mensa scolastica già pagate e non fruite. Per il trasporto scolastico da giugno verranno restituite le quote dei mesi di marzo, aprile maggio e giugno; per i buoni mensa i rimborsi partiranno da settembre 2020 per chi non frequenterà più la scuola dell’Istituto comprensivo statale, mentre gli altri potranno utilizzarli per il prossimo anno scolastico.

