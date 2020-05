In provincia di Imperia proseguono i controlli per verificare che si rispetti l’obbligo di indossare la mascherina quando si è vicini ad altre persone. A Sanremo è stato multato solo uno straniero che era in strada, ubriaco e senza mascherina. Cinque multe ad Arma e Taggia per mancato uso di mascherine. A Bordighera la Polizia Municipale ha sanzionato 50 persone in centro e sulla via Romana. Poche sanzioni (4 o 5) della polizia locale a Ventimiglia, come scrivono Giordano e Boselli su “Il Secolo XIX”.

