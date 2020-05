E’ partita oggi la seconda distribuzione di 1000 mascherine FFP2 alle Case di Riposo della Provincia da parte dell’Associazione “Missione Case di Riposo”, che opera nel settore dell’Assistenza sociale e socio sanitaria, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Imperia.

Grazie alla Protezione Civile i dispositivi di protezione individuale arriveranno anche questa volta alle Case di Riposo di Ventimiglia, Apricale, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Santo Stefano al Mare, Imperia, Pontedassio, Borgomaro, Pieve di Teco, Borghetto d’Arroscia, e Diano Castello.

La generosità di tanti cittadini, sensibili al momento di urgenza creatasi nelle strutture ospitanti anziani, ha permesso all’Associazione di effettuare un altro ordine di mascherine e dispositivi di sicurezza individuali per fronteggiare l’emergenza ancora in atto nelle RSA.

I versamenti possono essere ancora effettuati a:

Associazione Missione Case di Riposo IBAN : IT48V0326810500052771082220

Al termine dell’emergenza l’Associazione continuerà ad occuparsi come da suo statuto della realizzazione di progetti riguardanti I servizi rivolti agli anziani, collaborazione con I servizi sociali, associazioni di volontariato promuovendo politiche sociali e culturali per la terza età.

Per info: missionecasediriposo@libero.it

