Il Presidente del Volley Team Arma Taggia, Vincenzo Brunacci, e tutto il direttivo ringraziano l’allenatore Biagio Di Mieri per le due stagioni, 2018-19/2019-20, trascorse insieme. Il club armese gli augura buona fortuna per il futuro nella società con cui ha preso accordi.

Il Volley Team Arma Taggia ringrazia l’allenatore Biagio Di Mieri per le due stagioni vissute insieme