L’edizione 2021 del Festival di Sanremo è insidiata dalla pandemia. La Rai ha chiesto al Comune di Sanremo verifiche sull’Ariston sulla logistica di eventuali disposizioni di contenimento ed acquisirà le planimetrie del teatro per uno studio preliminare. Nel caso in cui l’Ariston non si potesse usare si potrebbero allestire tensostrutture in grado di andare incontro ad eventuali necessità anti-contagio sul piazzale Dapporto o a Pian di Poma, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati