È arrivato questa mattina il carico da un milione di mascherine di comunità ( ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Decreto legge 18 del 2020) destinate alla popolazione ligure, giunto nella nostra regione dalla struttura commissariale per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 guidata da Domenico Arcuri.

“Ringraziamo il Commissario Arcuri – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Nei prossimi giorni le distribuiremo gratuitamente ai cittadini: il carico al momento è stato stoccato nel nostro magazzino alla Fiera di Genova e presto forniremo indicazioni sulle modalità con cui verranno consegnate. Si tratta di mascherine di comunità che possono essere usate dai cittadini all’aria aperta, sui mezzi di trasporto, quando vanno a fare la spesa e nella vita di tutti i giorni per evitare di diffondere droplet nell’atmosfera. È bene ricordare che le mascherine di comunità non sono Dispositivi di protezione individuale, necessari sui luoghi di lavoro, come le mascherine chirurgiche. Si tratta di un contributo prezioso che va a sommarsi agli oltre 5,5 milioni di mascherine totali distribuite dalla protezione civile regionale ai cittadini e alle categorie produttive”.

